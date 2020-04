Сегодня телебашня в Тбилиси окрасилась в цвета флага Азербайджана.

Данная акция организована в знак дружбы между странами и солидарности в борьбе с коронавирусом.

«Тбилисская телебашня освещена цветами азербайджанского флага. Таким образом, Грузия посылает послание надежды, поддержки и солидарности Азербайджану, который борется с инфекцией COVID-19.

Об этом написал в Twitter написал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалини.

#Tbilisi mast lit up in colours of the #Azerbaijani flag to send a message of hope, support and solidarity to the country that is currently hit by the outbreak of #COVID-19. We are all in the same boat. Together we can all win! @AzerbaijanMFA pic.twitter.com/Lue6bAXfqF

— David Zalkaliani (@DZalkaliani) April 16, 2020