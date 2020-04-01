Все мы должны глубоко осознать, все усилия и средства могут не дать ожидаемых результатов, если эти меры, эти труды не будут поддержаны всеми нами и буквально каждым из нас, нашей гражданской, просто человеческой ответственностью и готовностью строго и безоговорочно выполнять четкие инструкции.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на официальной странице первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram.

В обращении говорится:

«Дорогие соотечественники,

На нашу Родину, в наш общий дом, пришла беда. К глубокому сожалению, эпидемия коварного заболевания не обошла нашу страну стороной.

Кажется, на планете не осталось ни одной страны, которую бы пощадила эта пандемия. От внешнего мира вынужденно изолированы целые государства. Число людей, инфицированных вирусом, стремительно приближается к миллиону, количество унесенных жизней уже исчисляется десятками тысяч! Думаю, со столь опасной эпидемией и такого масштаба человечество не сталкивалось со времен средневековья. Пандемия ежедневно, буквально на глазах, меняет привычный уклад жизни, наполняет наши будни тревогой и опаской. Многих мучают одни и те же вопросы: «Действительно ли это так серьезно?», «Что нас ждет, что с нами будет?». И самый главный вопрос: «Когда наступит конец этой эпидемии?». Что мы, каждый из нас, должен сделать, чтобы конец этой «страшной истории» наступил быстрее.

Буду откровенна, ответы на эти вопросы непростые, трудные, но они есть. Прежде всего, нам всем следует безусловно признать, что ситуация очень серьезная, требующая максимальной сплоченности и консолидации всех нас, всех поколений наших граждан. COVID-19 действительно представляет реальную угрозу жизни и здоровью каждого из нас. Вместе с вами я молю Всевышнего уберечь от беды нашу родную землю, отвести беду от наших домов и семей! Живу верой и надеждой, что человеческий гений обязательно остановит пандемию и вернет всем нам счастье привычной жизни!

Сложившаяся чрезвычайная ситуация требует общенациональной мобилизации. Все возможные материальные ресурсы нашего государства брошены на борьбу с эпидемией и ее последствиями. Лучшие умы страны, вся отечественная медицина, весь государственный механизм работает для спасения людей. Предпринимаются беспримерные, колоссальные по масштабу меры для победы над эпидемией. В ускоренном режиме перепрофилируются предприятия для массового производства столь необходимого сегодня медицинского снаряжения. Каждый день наши больницы и госпитали наращивают свои возможности, концентрируются ресурсы для создания новых больничных палат, готовых принять всех нуждающихся. Бесперебойно работают службы жизнеобеспечения городов и населенных пунктов. Надежно несут службу на своем посту правоохранительные органы и службы спасения, обеспечивающие общественный порядок и всегда готовые прийти на помощь. Высочайший боевой дух сохраняют военнослужащие страны на страже ее границ. Что касается наших медиков – врачей, медсестер, работников санитарной службы, то, без преувеличения, они каждодневно совершают профессиональный и гражданский подвиг. Вся проводимая в республике работа ведется под пристальным вниманием, уверенным руководством и круглосуточным контролем Президента Азербайджана!

Верю, что предпринимаемые титанические усилия правительств и ученых, миллиарды долларов, евро и манатов, которые брошены на борьбу с коронавирусом, обязательно и неминуемо приведут к желаемому результату, к нашей общей победе над эпидемией. Но, и это все мы должны глубоко осознать, все усилия и средства могут не дать ожидаемых результатов, если эти меры, эти труды не будут поддержаны всеми нами и буквально каждым из нас, нашей гражданской, просто человеческой ответственностью и готовностью строго и безоговорочно выполнять четкие инструкции.

Дорогие соотечественники, мои родные!

Я обращаюсь к вам, как дочь, как жена, как мать и как бабушка! Обращаюсь с надеждой, что вы услышите и поймете мои слова, идущие от самого сердца и обращенные к каждому из вас! Прошу вас, примите как абсолютную необходимость и обязанность каждого из нас – В БЛИЖАЙШИЕ 20 ДНЕЙ ВСЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ ДОМА. В СВОИХ СЕМЬЯХ. ПРОШУ ВАС, БЕЗ ОСТРОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ПОКИДАЙТЕ СВОИ ЖИЛИЩА!

В эти дни не все наши граждане могут позволить себе соблюдать режим карантина. Тысячи наших соотечественников находятся на своих постах и работают на пределе своих возможностей для того, чтобы большинство наших сограждан могли обезопасить себя, остаться дома и соблюдать карантинный режим. И самая лучшая наша благодарность тем, кто сегодня находится на переднем крае борьбы с короновирусной эпидемией – это соблюдение режима самоизоляции. Чем строже и эффективнее мы будем его соблюдать, тем скорее наши братья и сестры, борющиеся с эпидемией, смогут вернуться к обычной жизни и к своим семьям.

Я понимаю, как это тяжело отказаться от привычного образа жизни, сидеть безвылазно дома, не видеться с родными и близкими, иногда не иметь возможности обнять детей и внуков. Но если мы ответственные граждане, если мы действительно любим своих родителей (а я уверена в этом!), если мы в самом деле дорожим нашими детьми и внуками, мы обязаны – именно обязаны! – это сделать ради них! Ради себя! Ради нашей Родины!

Трагический опыт уже не одной страны преподнес человечеству уроки, как сформулировать основной принцип выживания при пандемии коронавируса. Этот принцип драматически прост и однозначен: либо народ неукоснительно следует правилам и предписаниям особого карантинного режима и выживает вместе, либо он игнорирует правила и несет огромные человеческие потери. Задумайтесь, беспечность даже одного человека может привести к гибели десятков безвинных людей. Я уже писала о том, что ввиду того, что COVID-19 новый, невиданный до сих пор науке вирус, рекомендации ВОЗ носят ситуативный характер и меняются по мере анализа поступающей со всего мира информации.

Так вот последние заявления ВОЗ однозначно констатируют тот факт, что эта инфекция поражает людей всех возрастов и представляет реальную опасность и людям молодого возраста. Уже отмечаются случаи гибели детей, зараженных коронавирусом.

Именно поэтому каждый из нас должен понимать в полной мере важность мер, предпринимаемых государством, и проявить максимум гражданской ответственности. Именно так, заботливо поддерживая друг друга, проявляя терпимость и понимание, мы сможем выдержать страшное испытание, которому нас подвергла судьба и сберечь друг друга для полноценной жизни после победы над коронавирусом, которая обязательно наступит! Я верю в эту победу! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! Я ЛЮБЛЮ ВАС! Я ВЕРЮ В ВАС!

С молитвами о каждом,

Ваша МЕХРИБАН».

Minval.az