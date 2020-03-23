Финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенное время из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА в понедельник.

«В результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19 в Европе, УЕФА сегодня официально принял решение отложить следующие матчи, изначально запланированные на май 2020 года: финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин, финал Лиги Европы УЕФА и финал Лиги чемпионов УЕФА», — говорится в сообщении.

«Решение о новых датах означенных матчей пока не принято. Рабочая группа, созданная на прошлой неделе в результате телефонной конференции с участием заинтересованных сторон европейского футбола под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже», — отмечается там же.

Minval.az