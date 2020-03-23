Гран-при Азербайджана «Формулы-1» не состоится в 2020 году.
«Организаторы Гран-при Азербайджана приняли решение отложить гонку 2020 года из-за глобального распространения коронавируса», — говорится в сообщении F1 в Twitter.
Гран-при Азербайджана «Формулы-1» не состоится в 2020 году.
«Организаторы Гран-при Азербайджана приняли решение отложить гонку 2020 года из-за глобального распространения коронавируса», — говорится в сообщении F1 в Twitter.
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