Гран-при Азербайджана «Формулы-1» не состоится в 2020 году.

«Организаторы Гран-при Азербайджана приняли решение отложить гонку 2020 года из-за глобального распространения коронавируса», — говорится в сообщении F1 в Twitter.

Minval.az