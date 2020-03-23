В двух районах региона Квемо Картли – Марнеульский и Болнисский – компактно населенных этническими азербайджанцами, введён режим карантина, об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил после встречи с членами Межведомственного координационного совета по коронавирусу.

«Правительству пришлось принять решение о том, что районы Марнеули и Болниси должны быть взяты под строгий карантинный режим», — передает его слова Общественный телеканал Грузии.

По словам премьер-министра, на текущий момент в стране число инфицированных составляет 54 человека, 3 254 помещены в карантин.

«21 марта в стране объявлено чрезвычайное положение. Сегодня у нас тяжелый случай — у нас есть инфицированная женщина в Марнеули, источник инфицирования которой установить не удалось. Это тот случай, когда как мы говорили, настал этап внутренней передачи коронавируса в стране. По мнению наших эпидемиологов, передача произошла во время ритуального мероприятия, на котором присутствовали десятки людей.

Тот факт, что наши эпидемиологи установили 90 контактов, пока ничего не означает. Ситуация сложная, и это главная проблема, которую мы называем переходом на новый этап — этап внутренней передачи, и мы к ней максимально готовы.

Несмотря на эту готовность, ситуация сложная. Правительству Грузии пришлось принять решение о введении в Марнеули и Болниси режима строгого карантина», — заявил Георгий Гахария.

Minval.az