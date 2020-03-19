Международная группа исследователей пришла к выводу, что появившийся в китайском Ухане коронавирус SARS-CoV-2 является продуктом естественной эволюции, а не созданным в лаборатории патогеном. Результаты соответствующего исследования, проведенного под руководством доцента кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристианом Андерсеном были опубликованы в журнале Nature.

Так, микробиологи проанализировали нуклеотиды, кодирующие белковые шипы на поверхности вируса, которые он использует для захвата и проникновения в клетки человека и животных. Были изучены рецептор-связывающий домен (RBD) – «захватный крючок», и «молекулярный нож», который позволяет вирусу взламывать стенку клетки и внедряться в нее.

Как установили ученые, RBD-часть SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно связываться с рецептором ACE2 на клетках человека (тот участвует в регуляции кровяного давления). Шип вируса настолько эффективен для захвата клеток, что ученые пришли к выводу: это явный результат естественного отбора, а не продукт генной инженерии.

Свидетельство эволюции подтвердили и данными об общей молекулярной структуре SARS-CoV-2.

В статье утверждается, что если бы кто-то пытался создать новый патоген, он создавал бы его на основе вируса, который точно вызывает болезнь. Но обнаружено, что каркас SARS-CoV-2 существенно отличается от такового уже известных коронавирусов и в основном напоминает родственные вирусы у летучих мышей и панголинов.

«Эти две особенности вируса – мутации в RBD-части шипа и структура его остова – исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2. Мы можем точно определить, что SARS-CoV-2 возник в результате естественных процессов», — сказал Андерсен.

Именно так возникли прошлые вспышки коронавирусов, когда люди заражались от цивет (SARS) и верблюдов (MERS). В случае с SARS-CoV-2 «виноваты» летучие мыши – наиболее вероятный резервуар для нынешнего вируса, поскольку он очень похож на коронавирус летучих мышей.

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