Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О внесении изменений в распоряжение президента Азербайджанской Республики №1724 от 10 октября 2006 года «Об утверждении нового состава Правительственной комиссии Азербайджанской Республики по сотрудничеству с Москвой».
Согласно распоряжению, сменился азербайджанский сопредседатель Правительственной комиссии Азербайджанской Республики по сотрудничеству с Москвой.
На посту сопредседателя комиссии первого заместителя премьер-министра Ягуба Эюбова сменил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.