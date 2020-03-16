Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже 31 доллара за баррель. Это произошло впервые с февраля 2016 года.
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже 31 доллара за баррель. Это произошло впервые с февраля 2016 года.
Дата: 2020/03/16 14:27
Раздел: Важно
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