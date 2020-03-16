Древнегреческий философ Демокрит утверждал, что «истина в глубине». Другими словами, истинные причины наблюдаемых процессов и событий следует искать под многочисленными «завалами» лжи, дезинформации и заблуждений.

Руководствуясь этим вечно актуальным советом, мы задались целью провести детальный анализ достаточно важных и знаковых событий, которые происходят в последнее время и в армянском обществе в целом, и в вооруженных силах Армении в частности.

Так какие же события и процессы, с нашей точки зрения, позволяют прийти к определенным и достаточно обоснованным выводам, а также заслуживают нашего пристального внимания в контексте установления их причинно-следственных связей?

Внутриполитический кризис в Армении или беспощадная борьба за власть

Нынешний внутренний конфликт в армянском обществе — это не только показатель своеобразной «двойственности» приоритетов развития, но и четкое проявление существующего антагонизма взглядов на будущее Армении.

Противостояние элит в Армении протекает в нескольких плоскостях, идет борьба за поддержку так называемого «плебса», за ожидания, предпочтения и желания толпы, при этом в ход идут дешевый популизм и бесчестная конкуренция, убийства и шантаж, незаконные аресты и давление на судебную власть.

Причем нынешняя власть, без всякого зазрения совести пускает в ход именно те административные рычаги и методы давления, в злоупотреблении которыми обвиняет прежнее руководство страны.

Борьба между «Ереванскими» и «Карабахскими» кланами, их лидерами и ставленниками, проще говоря, между теми, кто уже смог урвать себе и своим близким часть государственного «пирога», и теми, кто еще не успел, между теми, кто уже успел себя скомпрометировать и теми, кто все еще продолжает выдавать себя за радетеля общественного блага, имеет свою интересную подоплеку. А еще достаточно мощно подпитывается различными силами — как в самой Армении, так и далеко за её пределами.

Даже простой анализ внешних проявлений данного противостояния за последние месяцы убедительно доказывает, что речь идет о системном кризисе в армянском обществе. Вот наиболее яркие проявления:

− арест и помещение под стражу экс-президента Роберта Кочаряна — по обвинению в свержении конституционного строя за силовой разгон «Ереван-майдана» в марте 2008 года, то есть, другими словами, «личная вендетта» нынешнего премьер-министра, просидевшего после тех событий 2 года в заключении, а также привлечение в качестве обвиняемых по этому уголовному делу бывшего генсека ОДКБ Юрий Хачатурова, экс-главы Минобороны Армении Сейран Оганяна, бывшего руководитель администрации президента Армена Геворгяна;

− выдвижение обвинений в коррупции против экс-президента Сержа Саргсяна, а также выяснение его виновности специальной комиссией по расследованию обстоятельств событий 2016 года в Нагорном Карабахе;

− продолжающиеся попытки по «устранению» председателя Конституционного Суда Грайра Товмасяна, от заведения против него уголовных дел вплоть до внесения соответствующих изменений в конституцию на референдуме, назначенном на 5 апреля.

− отставка 16 сентября прошлого года директора Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецяна, его последующая политическая антиправительственная деятельность, а также демонстрация близких связей с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым;

− сомнительное и подозрительное «самоубийство» 17 января предшественника Артура Ванецяна на посту директора СНБ — Георгия Кутояна, возглавлявшего СНБ с февраля 2016 по май 2018 года;

− новый виток борьбы за власть в так называемой «Нагорно-Карабахской Республике», где в конце марта пройдут «президентские» и «парламентские» выборы — на оккупированных азербайджанских землях действующая власть Армении пытается посадить на должность руководителя «Нагорно-Карабахской Республики» своего человека;

− сотрудничество премьер-министра Пашиняна с радикальной партией «Сасна црер». Регулярные встречи лидером террористов Сефиляном и его подельниками за закрытыми дверями говорят о том, что Пашинян держит террористов при себе для возможного использования в своих целях. Это могут быть попытки запугивания, террористические акты, нагнетание паники, политические убийства и т.д.;

− ложь и подтасовки фактов лично со стороны премьер-министра Пашиняна для поднятия личного рейтинга, в чем его обвинил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. Так, по словам последнего, в 2019 году экономика выросла на 4%, а Пашинян распорядился о том, чтобы написали 8%;

− целенаправленная пропаганда со стороны пропашиняновских сил в социальных медиа идей о неприятии гибели на линии соприкосновения только граждан Армении, о непринятии зашиты границ «Карабаха» жителями Армении, о некоторых силах в Карабахе, наносящих удар по имиджу армянской власти и т.п., что ведет к еще большему углублению раскола между так называемыми «ереванскими» армянами и выходцами из Нагорного Карабаха.

Политики против генералитета — чистки в армянской армии

После так называемой «революции» 2018 года последним оплотом свергнутого правительства Сержа Саргсяна, вернее, всего «Карабахского» клана, долгое время оставалась армянская армия. Анализ последних шагов премьер-министра Пашиняна демонстрирует, что глава правительства твердо намерен очистить ряды вооруженных сил от лояльных прежнему руководству офицеров, что превращает армию в инструмент важной внутриполитической борьбы. При этом власть не гнушается использовать самые нечестные способы достижения своих целей, начиная от банального переманивания на свою сторону до запугивания, обвинений в коррупции и привлечения к уголовной ответственности за поражение во время «апрельской войны» 2016 года. Генералитет со своей стороны пытается завуалированно противодействовать этим планам, что косвенно проявляется в деятельности, в тех или иных решениях высшего руководства Вооруженных Сил Армении.

Вот список наиболее ярких эпизодов этого противостояния только за период с сентября прошлого года:

− решение правительства Армении о проведении с 20 октября по 30 ноября 2019 года 40-дневных военных учений, что само по себе является достаточно показательным моментом, свидетельствующем о целенаправленном усилении правительством своего контроля над вооруженными силами.

− возмущение неназванного высокопоставленного офицера ходом расследования, инициированного властями Армении по делу вооруженного конфликта в апреле 2016 года, о чем 24 октября сообщила армянская газета «Грапарак». В заметке отмечается, что, по словам офицера, «если со стороны власти, со стороны Никола Пашиняна каждый офицер находится под подозрением, то зачем нам вообще доверили охранять границу? Для нас такой подход оскорбителен. Если окажется, что наша явка необходима, то немедленно напишем рапорт об увольнении «. Здесь следует напомнить, что в июне 2019 года правительство Армении инициировало расследование обстоятельств «апрельской войны». Основанием к расследованию стали активно муссирующиеся в общественном пространстве Армении слухи о недостаточной боевой готовности вооруженных сил Армении по причине воровства и саботажа в высших армейских кругах. Даже генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц, которого представляют создателем армянской армии, 17-го октября сделал заявление об извращенной логике комиссии Национального собрания Армении по расследованию апрельских событий и о своем не желании «участвовать в политике осуждения генералов, командиров, офицеров, которые якобы допустили ошибки«.

− отстранение от своих должностей главного военного инспектора генерал-полковника Мовсеса Акопяна и двух его заместителей на коллегии Минобороны Армении 16 ноября, при личном участии премьер-министра Никола Пашиняна. На коллегии также принимается решение, что отныне у начальника генштаба будет только один заместитель. Следует напомнить, что Мовсес Акопян, приходящийся родным дядей секретарю совбеза Армении Армену Григоряну — отнюдь не рядовая фигура армянского военного истеблишмента. Он был назначен главным военным инспектором после «бархатной революции», 24 мая 2018 года, решением премьер-министра Никола Пашиняна, до этого же занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении, ранее на протяжении многих лет возглавлял «Армию обороны Нагорного Карабаха». При этом достаточно симптоматична скрытая поддержка отстраненных офицеров со стороны министра обороны Давида Тонояна, который своим приказом назначил генерал-полковника Мовсеса Акопяна начальником Военной контрольной службы и его прежних заместителей передал в его же подчинение.

− использование правительством в своих целях большого общественного резонанса в связи с множеством жертв и многочисленными ранениями среди личного состава Вооруженных сил Армении за первые месяцы текущего года. Так, согласно заявлению Генерального штаба Вооруженных сил, от 17 февраля, с начала года погибли 13 армянских солдат. При этом руководитель правительства Армении, в ходе интервью на Общественном телевидении назвал причиной зафиксированных в армянской армии фактов смерти военнослужащих в мирных условиях наличие криминальной субкультуры в Вооруженных силах Армении. При этом спешно принимаются решения об отстранении от должностей начальника Военной полиции Артура Багдасаряна и главы управления ВС по морально-психологическому обеспечению Алексана Алексаняна, которых объявляют главными виновниками этих случаев. И таким образом свою должность сохраняет начальник генерального штаба Артак Давтян, которого общественное мнение также считает одним из основных виновников происходящего в армии, а это уже похоже на адресованное ему предупреждение. Отметим, что специальная комиссия по расследованию причин поражения в «апрельской войне» 2016 года, также осталась недовольной ответами начальника генштаба, что говорит о скрытой поддержке с его стороны недовольства в армии в связи с деятельностью данной комиссии.

− многочисленные пертурбации в Вооруженных силах Армении, направленные на выдвижение на важные должности офицеров, предположительно, лично преданных новой власти. Так, только в декабре прошлого года, произошли назначения на должности заместителей начальника генштаба, начальника главного разведывательного управления генштаба, командиров 2-го и 4-го армейских корпусов и т.п.

− в социальных сетях набирают популярность призывы к реформированию Вооруженных сил, к уменьшению количества генералов, устранению «генералов-олигархов», что позволяет проводить четкие параллели с использованием социальных целей по методам незабвенного Джина Шарпа, и, следовательно, выдвигает на первый план армянских апологетов Джорджа Сороса, являющегося одним из спонсоров революции 2018 года.

Нагнетание антироссийских настроений в армянском обществе — на фоне роста зависимости от российского военного присутствия

Ни для кого не секрет, что единственным гарантом государственного суверенитета Армении является Российская Федерация. Понятно, что страна, (а) чьи государственные границы охраняются пограничниками иностранного государства, (б) на территории которой располагается иностранная военная база, (в) хотя и по льготным ценам, но вынужденно закупающая российскую военную технику, (г) которая не может строить свою внешнюю политику без оглядки на старшего брата, (д) энергетика и транспортные сферы которой находятся в ведении российского капитала, априори не может считаться независимой.

В контексте вышеизложенного, особый интерес вызывают тщетные попытки, вернее сказать, жалкие потуги правительства Армении проводить прозападную политику и умудриться при этом не разгневать Россию, а также целенаправленные действия по формированию антироссийских настроений в армянском обществе, что впоследствии, возможно, будет использовано для получения тех или иных преференций от России — в ответ на сохранение пророссийского внешнеполитического курса. Главным вдохновителем этой политики является армянская диаспора, тесно связанная с основными западными политическими центрами.

Российская же сторона, прекрасно осведомленная об изощренной вероломности и патологическом коварстве своего армянского сателлита, продолжает проводить довольно активную политику по защите своих интересов в южноказском регионе и в реальности ставит Армению в еще большую зависимость от своей поддержки, но при этом предпочитает не выражать открыто своего недовольства «мелкими шалостями» армянского руководства, хотя и в некоторых случаях умело ставит на место своего зарвавшегося «союзника».

И здесь тоже немало конкретных примеров, которые доказывают этот тезис:

−демонстративная поддержка со стороны президента России В.Путина экс-президенту Роберту Кочаряну, в том числе его встреча с членами семьи последнего во время однодневного визита в Ереван, в связи с проведением в Армении заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также отказ со стороны службы протокола главы РФ в рамках этого визита запланировать отдельную встречу между руководителями Армении и России. Помимо этого буквально на днях стало известно об отмене по инициативе Кремля официального визита премьер-министра Армении в Российскую Федерацию, что еще раз подтверждает наличие серьезных проблем в двусторонних отношениях;

− подписание в октябре прошлого года плана сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, в рамках визита в Армению министра обороны России Сергей Шойгу и позиционирование последним 102-й российской военной базы гарантом стабильности в Кавказском регионе. (Напомним, что срок пребывания российской военной базы в Армении в 2010 году был продлен до 49 лет, т.е. до 2044 года);

− отклонение армянской стороной заявки на участие в оружейном тендере российской компании ORSIS, последовавшая за этим строгая отповедь в форме официальной ноты от российского МИД-а, после чего армянская сторона спасовала и спешно исключила эту компанию из «черного списка» поставщиков вооружения Армении;.

− публикация в ноябре прошлого года в пророссийском armeniasputnik.am статьи находящегося под арестом экс-президента Роберта Кочаряна, в котором отмечается, что «сложные отношения между правящими элитами Карабаха и Армении, демонизация героев войны, унижение прошедших боевой путь генералов, неуважение к памяти погибших военнослужащих являются чрезвычайно опасными демотиваторами патриотического ресурса общества«.;

− публикация в том же месяце на сайте Armenianreport.com, выражающей мнение армянской диаспоры, симптоматичного материала под названием «Ошойгуевшая Россия: как с ней жить?», в которой Россия жестко обвиняется в международных преступлениях. В материале отмечается, что «Нужно объяснить всем европейским и американским политикам, что над маленькой, но гордой Арменией висит еще большая угроза. Хотя бы потому, что в Гюмри расположена российская военная база. А еще потому, что Путин уже доказал свою готовность действовать жестоко, когда речь идет о защите имперских планов Кремля. Частью которых всегда был, есть и будет террор. Каким он может быть, известно каждому в Армении. Достаточно вспомнить расстрел Национального собрания. Нити этого преступления ведут в Кремль. И в свое время об этом заговорит весь мир. Как сейчас он начал говорить о роли Шойгу в войне России против Украины». В связи с этим, следует отметить, что в последний раз аналогичные материалы в большом количестве, появлялись в армянской прессе в конце 2018-го – начале 2019-го годов.

− выделение на днях Госдепартаментом США более $640 тыс. на развитие «культуры демократии» в Армении, что должно быть направлено на повышение устойчивости населения Армении «к негативному влиянию»;

− резкое осуждение российской стороной героизации в Армении нацисткого прихвостня, палача и коллаборациониста Гарегина Нжде, в том числе обсуждение этого вопроса в Государственной думе, что стало следствием выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на последнем заседании глав государств-членов СНГ в Ашхабаде, когда армянский премьер-министр Н.Пашинян в очередной раз показал свою беспомощность и косноязычие в дебатах с Президентом Азербайджана;

− закрашивание в черный цвет памятной доски в честь Гарегина Нжде в российском городе Армавире и вандализм в Ереване в отношении памятника Александру Грибоедову, который облили красной краской;

− стремление Армении активно участвовать в различных военных учениях под эгидой НАТО, в том числе объявление на днях об участии Армении в многонациональных учения НАТО Noble Partner («Достойный партнер – 2020»);

− публикация на днях в российской «Независимой газете» абсолютно объективной статьи под названием «Сумгаитская трагедия. С чего начиналось и как это было. По архивным документам КГБ СССР и Азербайджана», наконец-то проливающей свет на истинные причины Сумгаитских событий и резкая реакция на это армянской стороны;

− запрет в начале марта российской стороной во въезде в Россию сроком на 5 лет 2 кандидатам на должность Президента так называемой «Нагорно-Карабахской Республики» — Масису Маиляну и Самвелу Бабаяну;

«Заграница нам поможет» или целенаправленные провокации на границе с Азербайджаном в надежде на принуждение к вмешательству со стороны ОДКБ

«Заграница нам поможет» — так говорил один из любимых литературных героев нашего детства, неповторимый Остап Бендер членам «Союза меча и орала». Складывается такое впечатление, что люди, стоящие у штурвала власти в Армении, взяли на вооружение тактику действий великого комбинатора и не так уж далеко ушли от него в умении манипулировать и вводить в заблуждение о своих истинных намерениях широкие слои населения.

Помимо этого, следует учесть, что, согласно еще марксисткому учению о войне и мире, война часто служит средством для решения накопившихся внутренних проблем, для разрешения назревших внутренних социальных противоречий.

И если проанализировать с этой точки зрения действия армянских властей, то можно прийти к достаточно обоснованному заключению, что провокационные выходки армянской стороны на границе с Азербайджаном, отмечавшиеся в последние месяцы, имеют понятные цели:

беспрерывно и целенаправленно нарушая режим прекращения огня, осуществляя диверсионные акты против азербайджанских пограничников, армянские военные пытаются спровоцировать азербайджанскую сторону на ответные шаги (только за последний месяц при отражении армянских провокаций, погибли 2 азербайджанских пограничника); далее, как «волк в овечьей шкуре», притвориться пострадавшей стороной, принудить ОДКБ вмешаться и «защитить территориальную целостность многострадальной Армении»; тем самым еще больше накалить обстановку на линии соприкосновения и на азербайджано-армянской границе и отвести на второй план сам процесс урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта; наконец, объяснить «агрессивными» действиями Азербайджана все внутренние проблемы Армении и свою неспособность вывезти страну из затяжного экономического кризиса.

А если азербайджанские пограничники, прекрасно понимающие, какие планы пытается реализовать противник, не станут поддаваться на эти провокации, нельзя исключить и возможность инсценировки армянской стороной нападений на свои боевые посты, с многочисленными «жертвами» среди личного состава, а также мирного населения.

В этом у армянской стороны, считающей своим национальным героем нацистского прихвостня Гарегина Нжде, есть у кого поучиться. Широко известна операция фашисткой Германии под кодовым названием «Консервы», или так называемая «Глайвицкая провокация», в рамках которой была инсценировано нападение со стороны Польши на немецкую радиостанцию в Глайвице, что дало повод для оккупации Германией Польши.

Анализ вышеупомянутых процессов и тенденций, с учетом перманентных коррупционных скандалов в армянской армии, а также боевых и небоевых потерь среди личного состава, скрытого недовольства в рядах армянского генералитета позволяет прийти к достаточно интересным выводам.

Руководство Армении, в рамках своей борьбы с так называемым «Карабахским кланом», возглавляемым экс-президентами Р. Кочаряном и С.Саргсяном, приступило к масштабной «чистке» их возможных сторонников в армянских вооруженных силах. В этой чистке основной упор делается на расследование причин неудач армянской армии во время апрельских боев 2016-го года, последовавших за ним успехов Азербайджанской армии по освобождению в 2018 году села Гюннут Шарурского района Нахичеванской Республики, находящихся вокруг важных стратегических высот, а также боевых операций Государственной Пограничной Службы Азербайджана в направлении высоты Бабакар Газахского района, завершившихся взятием под контроль азербайджанских пограничников газопровода Грузия-Армения и газокомпрессорной станции. Причем эти успешные операции вооруженных сил Азербайджана послужили индикатором или своеобразной лакмусовой бумагой, демонстрирующей системные проблемы в армянской армии. Генералитет вооруженных сил Армении не намерен оставаться безучастным наблюдателем на фоне попыток своей дискредитации в глазах армянской общественности. Скандальная отставка директора Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна, а также назначение министром обороны Давидом Тонояном генерал-полковника Мовсеса Акопяна и двух его заместителей на ответственные должности, последовавшее за их отстранением от прежних должностей со стороны премьер-министра Н.Пашиняна на коллегии МО, достаточно красноречиво свидетельствует о слегка завуалированном противостоянии между руководством армянской армии и главнокомандующим вооруженных сил Армении. Важным элементом политической составляющей Армении является серьезная напряженность в российско-армянских отношениях. Попытка руководства Армении «усидеть на двух стульях», т.е получая военно-политическую поддержку России, превратиться в проводника интересов Запада в регионе, вполне предсказуемо терпит неудачу. Россия, умудренная горьким опытом Советского Союза, в свое время утратившего доверие своих союзников, предавшего их интересы и не сумевшего защитить верных ему руководителей местных элит, достаточно явно показывает свою поддержку Роберту Кочаряну. Не менее важным фактором, влияющим на политику Армении, является позиция армянской диаспоры, которая пытается лоббировать прозападные интересы и снизить влияние пророссийских кругов в Армении. На фоне противостояния между прежним и нынешним руководством Армении более явно проявляется глубокая пропасть между «Карабахскими» и «Ереванскими» армянами. Ясно, что так называемый «Карабахский клан», десятилетиями правивший Арменией и успевший за это время пустить корни во все слои армянского общества, но проигравший в прошлом году, скорее всего важное сражение, нежели целую войну, вряд ли с легкостью уступит свои позиции.

В контексте вышеизложенного также хотелось бы подчеркнуть незыблемость сократовской истины о том, что «все тайное, рано или поздно становится явным». Долгие годы армянский военный «истеблишмент» нагло и безнаказанно обманывал общественность, лгал о своей «непобедимости», о мифических «слабости» и «непрофессионализме» азербайджанских военнослужащих, использовал различные коррупционные схемы и беззастенчиво пользовался служебными полномочиями для своего личного обогащения.

Но, как говорится, «недолго музыка играла, не долго фраер танцевал!». Примечательно, что в своей борьбе с «Карабахским кланом», действующая армянская власть, осведомленная о реальном положении дел в армии, в настоящее время использует развал армянской армии в своих интересах и «зачищает» вооруженные силы от сторонников прежнего режима, что только подтверждает вечный постулат о том, что обман собственного народа всегда ведет к поражению.

А эти выводы и умозаключения должны иметь не только теоретическое, но и практическое «прочтение». Ибо еще в VI веке до нашей эры китайский стратег и мыслитель Сун-Цзы, в своем знаменитом трактате «Исскуство войны», утверждал: «Тот, кто умеет управлять действиями противника, предлагает ему то, что тот вынужден принимать».

Экспертная группа Minval.az

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