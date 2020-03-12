Психически больной мужчина попытался бросить коктейль Молотова в дом бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и промазал.

Перепутав в темноте здания, злоумышленник бросил бутыль с зажигательной смесью в окно пустующего соседнего дома, сообщает The Sun.

Перед тем, как совершить преступление, 33-летний мужчина преодолел около 60 миль (96 километров) до деревни Котсуолдс (графство Глостершир, Великобритания), где живет экс-премьер. Он забросил коктейль Молотова в окно предположительного места жительства Кэмерона, и пламя моментально охватило дом. Пожарным так и не удалось его потушить. Дом, стоимость которого оценивалась в 1,3 миллиона фунтов, принадлежал 81-летней женщине, которая еще в прошлом году переехала жить к родственникам.

Дэвид Кэмерон отделался легким испугом и выразил большое облегчение, что никто не пострадал. После инцидента он предложил пожарным чашку чая и оценил ущерб, нанесенный коттеджу, не снимая тапочек. Сгоревший дом признали небезопасным для проживания и решили снести. Позже полиция задержала поджигателя и отправила его на принудительное лечение.

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