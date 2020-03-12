Ряд действующих на территории Армении общественных организаций на днях получили очередной транш довольно крупных грантов. В этом процессе примечательно то, что предоставленные средства направлены на конкретные цели. Об этом пишет ереванская газета «Паст» пишет со ссылкой на свои источники.

В частности, как передают источники издания, эти средства направлены на вопросы, связанных с процессом подготовки к миру с Азербайджаном.

«Эта информация заслуживает внимания, если рассматривать ее на фоне развитий на нынешнем этапе урегулирования карабахского конфликта. В частности, тезис «подготовка к миру» стал настолько актуальным, что в последнее время ему начали уделять особое место в своих заявлениях даже сопредседатели Минской группы ОБСЕ», – подчеркивает издание.

Minval.az