Президент США Дональд Трампа объявил о запрете въезда на территорию страны из всех стран Европы для предотвращения распространения коронавируса. Исключение будет сделано для Великобритании. Об этом он заявил в обращении к нации.

Ограничения вступят в силу в полночь 13 марта, они продлятся 30 дней. По словам Трампа, исключения также сделают для американцев, которые пройдут тест на коронавирус.

Он обвинил власти Евросоюза в том, что они не смогли предупредить распространение коронавируса, как это сделали США.

«Мы предприняли спасительные меры в отношении Китая на ранних стадиях, теперь мы должны обеспечить такие же меры относительно Европы. Правильные действия сегодня предотвратят распространение вируса завтра», — заявил Трамп. .

11 марта ВОЗ признала распространение нового коронавируса Covid-19 пандемией. В США, по данным на тот день, заразились 1,1 тысячи человек, погибли не менее 32.

Minval.az