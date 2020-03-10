Мировые рынки вновь лихорадит. Нефть обрушилась на треть — за баррель марки Brent давали 32, 628 USD, Azeri Light подешевела на 10,54 доллара США — ее цена составила 36,62 доллара за баррель. Утром 10 марта цена на нефть, как говорят на бирже, немного «отскочила», но вот насколько устойчивым окажется тренд роста — вопрос открытый. Предрекать же возвращение к прежним ценам не берутся даже самые отчаянные оптимисты. В Азербайджане эксперты уже обсуждают, грозит ли манату новая девальвация.

«Нефть просела, доллар вырос — виноват коронавирус!» —такими издевательскими стишками на последние «горячие» новости с мировых бирж уже откликнулся Facebook. Конечно, «меры реагирования» на COVID-19 «затормозили» мировую экономику и должны были по определению снизить цены на нефть. Но в реальности виноват не только и не столько коронавирус, сколько Кремль. Россия накануне заявила о выходе из сделки ОПЕК+. Согласно просочившимся сведениям, цена на нефть уже начала «проседать» в результате эпидемии коронавируса, и на этом фоне Саудовская Аравия предложила еще больше ограничить добычу нефти. Что не устроило Москву, и там объявили о выходе из сделки, худо-бедно действовавшей с 2016 года. В ответ Саудовская Аравия обещала нарастить добычу сырой нефти и снизила цены на поставляемое в Европу «черное золото». После чего нефтяные цены предсказуемо рухнули.

Сегодня нет недостатка в версиях, почему так получилось. Российские эксперты обвиняют «Роснефть». Тем более что ее пресс-секретарь Михаил Леонтьев уже успел заявить: сделка ОПЕК+ вообще не была в интересах России, потому как сокращаемые объемы сырой нефти тут же замещались «игроками вне соглашения», то есть, в переводе, США с их «сланцевой нефтью». Осведомленные источники утверждают: глава «Роснефти» Игорь Сечин убеждал Путина: если Россия выйдет из сделки ОПЕК+, цена на нефть, конечно, рухнет, но это ударит прежде всего по американским производителям сланцевой нефти. В общем, «вот сейчас мы им покажем!» Наконец, есть версия, что «Роснефть» находится под сильнейшим влиянием Китая, должна Пекину несколько десятков миллиардов долларов, и вполне могла действовать в интересах КНР, которой для вывода своей экономики из «коронавирусного» кризиса как раз и необходимо, чтобы цены на нефть составляли этак долларов двадцать. Оставался пустяк: убедить Владимира Владимировича Путина, что, «уронив» цену на нефть, Москва прежде всего ударит по «проклятым американцам».

Только вот все это излюбленное российскими экспертами перетасовывание фамилий «Сечин» и «Путин» оставляет за кадром главное. Роль «спускового крючка» сыграл не сам по себе выход России из сделки. В ответ на российский демарш Саудовская Аравия вместо того, чтобы «спасать ситуацию» в одиночку, нарастила добычу нефти и по сути объявила Москве «ценовую войну».

А вот это куда серьезнее. И опаснее.

Конечно, у Эр-Рияда есть серьезные причины, скажем так, не любить Москву и играть на понижение ее акций. На первом месте здесь — военная помощь Ирану и его многочисленным сателлитам, от Башара Асада до йеменских хуситов. Но вполне возможно, что дело не только в этом. Потому как происходящее слишком уж напоминает канун распада СССР.

В самом деле, распад СССР — тема модная и обсуждаемая, только вот в возмущенном хоре голосов на тему «Горбачев был агентом западных разведок и развалил СССР по их заданию!» слишком многое остается «за кадром». В том числе экономическая составляющая. Уже в семидесятые годы экономика СССР крепко сидела на «нефтяной игле». К началу восьмидесятых СССР уже безнадежно проигрывал Западу «гонку вооружений», которую сам же и подстегнул, разместив в Восточной Европе свои ракеты средней и малой дальности — прежде всего в технологическом, а затем и в финансово-экономическом измерении. Советская экономика более не выдерживала бремени военных расходов. Наконец, денег требовали и геополитические игры, прежде всего финансовая и военная поддержка своих сателлитов. Война в Афганистане здесь — самый яркий пример. Советская экономика уже тихо разваливалась. А в начале восьмидесятых, как утверждают знающие люди, президент США Рональд Рейган, который называл СССР «империей зла», сначала дал старт «космической» гонке вооружений, затем приступил к планомерному выдавливанию СССР с западноевропейского нефтегазового рынка, а еще договорился с Саудовской Аравией. Эр-Рияд, нарастив добычу с 2 млн баррелей в начале восьмидесятых до 10 млн в конце десятилетия, добился резкого снижения цен на нефть. Что и «добило» советскую экономику, а вместе с ней и СССР.

А сегодня Кремль с упоением повторяет ошибки «позднего Брежнева». РФ вновь играет в геополитику, поддерживая Мадуро в Венесуэле, Асада в Сирии, Хафтара в Ливии и т.д. Москва сама спровоцировала возвращение «гонки вооружений», но вот выдерживать ее становится все труднее. На этом фоне «ценовая война» Саудовской Аравии оставляет слишком сильное ощущение «дежавю».

Дальнейшее развитие событий тоже можно спрогнозировать. Падение цен на нефть уже тащит за собой и рубль, и российские фондовые рынки. В такой ситуации волна подорожаний — это просто вопрос времени. В результате обвала рубля предсказуемо взлетят цены на все, в том числе и на «социально значимые» товары, прежде всего продукты питания и импортные лекарства (несмотря на громкие вопли об «импортозамещение», в результате российских «контр-санкций» то же продовольствие РФ продолжает импортировать, но уже не из Европы). И все это — на фоне уже существующих в РФ острейших социальных и экономических проблем.

И да, в отличие от СССР, у Российской Федерации нет даже теоретического механизма хотя бы относительно «бархатного» распада.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az