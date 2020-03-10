Группа вооруженных злоумышленников напала на бронированный автомобиль в аэропорту столицы Чили Сантьяго и украла около 15 миллионов долларов, это одно из самых крупных подобных преступлений в истории страны, местные журналисты уже называют его «ограблением века».

Как сообщает чилийская полиция, «от семи до десяти» подозреваемых проникли в терминал на двух автомобилях, а затем напали на броневик с валютой, только что доставленной на территорию страны на одном из самолетов. По данным агентства EFE, грабители использовали машину компании по доставке товаров.

«Они пригрозили охранникам оружием, а затем скрылись с деньгами», — цитирует Франс пресс представителя полиции Оскара Фигероа. По данным полицейских, злоумышленники украли 14 млн долларов и 1 млн евро. В результате инцидента двое охранников получили ранения.

Как сообщает Guardian, чилийская полиция считает, что грабители заранее знали о планирующейся доставке денег.

Это уже второе ограбление в аэропорту Сантьяго за последние годы. В 2014 году группа вооруженных злоумышленников похитила из находившегося там фургона около 10 млн долларов. Как отмечает Guardian, после этого начальник службы безопасности аэропорта был уволен.

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