Турция запросила дополнительной помощи НАТО по Сирии — для защиты границы, а также в связи с миграционными вызовами. Об этом сообщил в понедельник президент Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«На переговорах сегодня мы обсуждали главным образом ситуацию в Сирии. Я подчеркнул важность немедленного предоставления Турции дополнительной помощи со стороны НАТО и государств альянса. Граница Сирии и Турции — это юго-восточная граница НАТО. Кризис в Сирии — это угроза нашему региону и всей Европе как сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере. Ни одна европейская страна не может позволить себе роскоши оставаться безразличной к трагедии в Сирии», — заявил он.

Эрдоган заявил, что Турция была «бастионом Европы и НАТО против угрозы в Сирии на протяжении девяти лет, была единственной страной НАТО, которая боролась с террористической организацией «Исламское государство», а также приняла 3,7 млн сирийских беженцев». «Мы ожидаем конкретных мер поддержки от всех наших союзников за то бремя, которое мы несем», — заключил он.

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