Узбекистан рассматривает перспективы расширения двустороннего сотрудничества с Азербайджаном, стороны готовят взаимные проекты на $355 млн, сообщает официальный сайт президента Узбекистана.

Согласно информации, в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел совещание, посвященное дальнейшему развитию азербайджано-узбекских отношений.

«На нем было отмечено, что в последние годы показатели взаимной торговли и инвестиций с этими странами неуклонно растут. Так, по итогам 2019 года объем двусторонней торговли с Азербайджаном вырос на 55,7%. В настоящее время число действующих в нашей стране предприятий с азербайджанским капиталом составляет 178», — отмечается в сообщении.

В рамках совещания особое внимание было уделено своевременной и качественной имплементации действующих проектов и выработке новых предложений по углублению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в инвестиционной, торговой и транспортно-логистической сферах.

«В рамках налаживания промышленной кооперации с азербайджанскими партнерами прорабатываются проекты на сумму более $355 млн. В частности, намечается организация сборки легковых автомобилей и автобусов. Развивается взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой сфере”, — отмечается в сообщении.

Согласно данным, 16-17 марта текущего года состоится заседание межправкомисии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном.

Мирзиеев поручил рассмотреть новые направления сотрудничества с азербайджанскими компаниями и организациями в области усиления торгового и инвестиционного взаимодействия.

«С Азербайджаном поручено дополнительно проработать новые проекты в сферах АПК, виноградарства и виноделия, ювелирной промышленности, нефти и газа, транспорта и логистики, а также образования», — подчеркивает официальный сайт президента Узбекистана.

Minval.az