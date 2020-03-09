Угроза пандемии нового коронавируса COVID1-9 стала реальной с ростом количества зараженных стран, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, ее можно будет контролировать.

«Сейчас, когда новый коронавирус распространился на такое количество стран, угроза пандемии становится вполне реальной. Но это будет первая пандемия в истории, которую можно будет контролировать»,— сказал он на брифинге в Женеве.

Пандемией принято называть болезнь, которая принимает массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения и распространившуюся на всей территории страны, соседних государств или многих стран мира.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 111 тыс. человек, более 3,8 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.

Minval.az