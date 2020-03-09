И расширяет военное сотрудничество с Азербайджаном и Турцией

Баку и Тбилиси крепят военное сотрудничество. В Баку накануне прибыла с визитом грузинская военная делегация во главе с министром обороны Ираклием Гарибашвили. В азербайджанской столице прошли переговоры руководителя военного ведомства Грузии с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром обороны нашей страны Закиром Гасановым. Объявлено, что в нынешнем году пройдет встреча глав оборонных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции.

В самом деле, экономическое сотрудничество Баку, Тбилиси и Анкары — уже ни для кого не секрет. Как и то, что его «несущей осью» являются азербайджанские трансконтинентальные трубопроводы и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Азербайджан — ведущий инвестор в экономику Грузии. Между странами налажено уверенное политическое партнерство. Но теперь оно дополняется еще и существенным военным «компонентом». И если учесть, что Турция уже входит в НАТО, а Грузия стремится туда войти, то для Азербайджана это сотрудничество — еще и существенная составляющая, скажем так, «натовского» вектора. Во всяком случае, на встрече с Гарибашвили министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что военное сотрудничество наших стран осуществляется посредством обеспечения безопасности региональных экономических проектов, программ, реализуемых как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, а также в формате военных структур Азербайджан-Турция-Грузия, и отметил важность расширения сфер деятельности этого сотрудничества.

Примечательно и другое. Встречи и переговоры в Баку проходили вскоре после визита в Тбилиси премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Перед этим в Иреване побывал и сам Гарибашвили. Армянские СМИ с умилением рассказывали, как торжественно принимали Никола Воваевича в столице Грузии, как грузинский хор исполнил песню на армянском языке, как Никол Воваевич подпевал хористам и даже получил в подарок щенка кавказской овчарки по кличке Бомбора.

Стоит ли здесь искать некий тайный намек и вспоминать, что улица Телелашвили, где располагается армянская дипмиссия в Грузии, ранее именовалась «Собачьим переулком» — вопрос открытый. Но вот фраза Георгия Гахария, который, преподнеся Пашиняну симпатичного щенка, заметил, что «это то, что Грузия свое могло отдать вам свое, живое», уж точно получает показательное «прочтение». В «конкретном измерении» итоги пашиняновского визита оказались более чем скромными. Наблюдатели заметили: если на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Гахария Пашинян говорил о «стратегическом партнерстве» Грузии и Армении, то сам Гахария предпочитал более мягкие термины: «добрососедство», «сотрудничество» и т.д. Эксперты тут же припомнили: стратегическими в Тбилиси называют свои отношения с Азербайджаном и Турцией, но никак не Арменией.

А это не просто тонкости дипломатической риторики. Конечно, Грузия стремится сохранять дипломатические отношения и с Азербайджаном, и с Арменией — это на поверхности. Но сказать, что для Тбилиси эти отношения далеко не равнозначны — ничего не сказать. Дело не только в том, что с Баку и Анкарой у Тбилиси налаженное партнерство с завидным экономическим фундаментом, и Армения даже теоретически не может выдвинуть здесь ничего такого, что по своему экономическому эффекту можно было бы сравнить с нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, «Южным газовым коридором» или железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Как раз наоборот, Армения регулярно грозится по этим коммуникациям ударить. И понятно, что такие угрозы принимают на свой счет не только в Баку и Анкаре, но и в Тбилиси. Особенно на фоне совместных учений по охране коммуникаций.

К тому же это далеко не единственная угроза. Вряд ли в Тбилиси упускают из внимания перманентные претензии Армении на грузинские земли. Заполучив в подарок от Кремля Лори еще в момент образования СССР, Иреван на этом не остановился. И теперь предъявляет претензии еще и на грузинскую Джавахетию. Более того, особо резвые персонажи в Иреване готовы объявить «армянским городом» уже и Тбилиси. Малоизвестно, но Армения ведет против Грузии такую же «проволочную агрессию», что и Россия — армянские пограничники «сдвигают» в глубь грузинской территории свои заграждения, захватывая пастбища и огороды жителей приграничных сел. Наконец, никуда не исчезла проблема «спорных церквей», то есть попыток объявить «армянскими» древние грузинские церкви и монастыри. Сомнений, что вслед за «приармяниванием» церквей в Иреване приступят к территориальным захватам, честно говоря, нет. Пример монастыря Худжаби на границе Грузии с Арменией здесь весьма красноречив.

Плюс ко всему Армения, если кто забыл, член ЕАЭС и ОДКБ, а еще форпост России. Той самой России, которая оккупирует 20% территории Грузии. На территории Армении, в Гюмри, находится российская база. Материалам соцсетей, что дислоцированные здесь российские самолеты участвовали в агрессии против Грузии в августе 2008 года, можно верить или не верить, но вот голосование представителей Армении в ООН против резолюций, где выражается поддержка территориальной целостности Грузии — это непреложный факт. В Армении могут, конечно, не вспоминать о своих попытках обсуждать с руководством созданных Россией в Сухуми и Цхинвали марионеточных режимов открытие «транспортных коридоров» из России в Армению по территории Грузии, но вот в Тбилиси об этом уж точно не забыли и не забудут. И если Пашинян в Тбилиси уверяет, будто бы официальные позиции Армении и Грузии в урегулировании конфликтов сходятся — это, пардон, «анекдот армянского радио». Говорить в таких условиях о «стратегических» отношениях с Грузией — тем более. Реальная ситуация обстоит с точностью до наоборот. Более того, глава правительства Армении прибыл в Тбилиси как раз в те дни, когда Грузия перекрыла транзит грузовых фур с иранскими фруктами по своей территории из Армении в Россию. Формально — из-за эпидемии коронавируса в Иране. Но в реальности, на фоне армянского «послужного списка», этот шаг грузинских властей напоминает «логистическое предупреждение»: в Тбилиси напоминают Армении, кто контролирует «шлагбаум» на КПП «Верхний Ларс». Закрывать эту «форточку» власти Грузии, конечно, не хотели бы, но если в Армении продолжат свою «провокационную активность»…

В результате Пашинян в ходе своего визита в Грузию всеми силами стремился «не обострять ситуацию», обходить острые углы и вообще выглядеть «белым и пушистым». Если во время прошлого своего визита премьер-министр Армении посетил армянонаселенную Джавахетию, то теперь даже встречу с верхушкой армянской диаспоры он проводил в Тбилиси и призывал ее участников «гордиться грузинским гражданством». В переводе: «я белый и пушистый, не надо перекрывать мне кислород и закрывать КПП «Верхний Ларс»». Его, по всей видимости, по крайней мере пока закрывать не станут. Но если вскоре после пашиняновского визита в Тбилиси Азербайджан и Грузия обсуждают расширение военного сотрудничества — это для Армении уже очень плохо. Если в этом проекте участвует еще и Турция — плохо вдвойне. В регионе по сути формируется военный союз, «нанизанный» на те трубопроводы, по которым Армения грозится ударить. И у Армении вряд ли есть реальная возможность противостоять этим весьма опасным для нее процессам.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az