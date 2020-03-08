В лагере мигрантов и беженцев, построенном шведским Красным Крестом в Кара Тепе на греческом острове Лесбос, произошёл пожар, сообщает издание Lesvos news.

Лагерь One Happy Family был открыт в 2017 году, на территории 60 соток построены крытые помещения площадью 500 квадратных метров. Лагерь был местом творческого трудоустройства беженцев, отмечает издание.

Пожар начался около 8.30, из-за сильного ветра огонь быстро распространился по всему лагерю. Пожар потушен, он вызвал огромный ущерб — сгорела вся инфраструктура и все оборудование, говорится в сообщении.

Причиной пожара мог стать поджог, добавляет издание.

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