Юристы и консультанты создали сеть подставных компаний для арестованного экс-главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева, чтобы наблюдать за его британскими особняками и итальянским виноградником. Преступную сеть раскрыли журналисты Bloomberg, пишет издание Day.az.

В статье говорится, что в течение многих лет Гаджиев использовал сеть доверенных и подставных компаний, простирающихся от Кипра до Нормандских островов, для вывоза десятков миллионов долларов из страны.

Согласно заявлению британского суда, мошенническая схема финансировала его роскошную жизнь и непонятно, откуда человек, получавший зарплату в 70 650 долларов в год, мог иметь четыре особняка в английской сельской местности, самолет Gulfstream за 42,5 миллиона долларов, гольф-клуб за пределами Лондона за 13 миллионов долларов и виллу в Сардинии.

В то же время отмечается, что жена Джахангира Гаджиева Замира владеет несколькими домами в Найтсбридж, потратила 20 миллионов долларов на бриллианты, дизайнерские сумки и другие безделушки. Пара постоянно тратила миллионы долларов и параллельно с этим столько же занимала.

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