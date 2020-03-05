Бывшему нападающему «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо грозит заключение под стражу в Парагвае, куда он прибыл для презентации бесплатной программы здравоохранения для детей.

Ппрокуратура Асунсьона выдала ордер на арест 39-летнего экс-игрока в связи с подозрением на въезд в страну по поддельному паспорту. Надзорный орган получил соответствующий сигнал от сотрудников аэропорта, передает онлайн-издание «Sport.ru».

За аналогичное преступление арест грозит и Роберто де Ассишу, брату Роналдиньо, прибывшему в Парагвай вместе с бывшим футболистом.

Полиция уже провела обыск в номере отеля, где остановились братья.

Minval.az