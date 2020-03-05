В Сирии в результате удара турецкого беспилотника ликвидирован генерал и глава армии президента Башара Асада «Армии Тигров» Сухейль аль-Хасан.

Об этом сообщает Kavkaz Center в Twitter.

«Только что. Главарь асадитской «армии тигров» и Сухейль Хассан умер от полученных ран в больнице в Хама, куда его доставили из Саракиба», — говорится в сообщении.

25 декабря 2015 года награждён российским Орденом Дружбы за «заслуги в укреплении дружбы, боевого и военного сотрудничества между РФ и Сирии».

Сообщается, что он лично участвовал в боевых действиях в самых горячих точках Сирии. Его спецподразделение всегда шло в авангарде наступления сирийской армии против турецких войск.

Между тем в сети было опубликовали фото, на которых российские военные из спецназа ССО РФ (силы специальных операций), круглые сутки охраняют его.

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