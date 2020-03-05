Миграционный кризис — вновь в топе «евроновостей». Реджеп Тайип Эрдоган, в пересказе многочисленных европейских журналистов и политиков, «открыл границы с ЕС для беженцев». В результате десятки и сотни тысяч человек пытаются перебраться из Турции в Грецию, а это уже вожделенный «шенген». Греческая полиция применяет против беженцев слезоточивый газ. Все экраны мира обошли шокирующие видеокадры, где береговая охрана Греции стреляет в воду рядом с надувной лодкой, полной беженцев, после чего греческий катер выталкивает лодку обратно в море. У острова Лесбос одна такая лодка перевернулась, в результате чего погиб ребенок. И вопрос, не «помогли» ли ей перевернуться доблестные греческие стражи европейских границ, стоит того, чтобы его озвучить. Наконец, в Афинах объявлено, что Греция в течение месяца не будет рассматривать прошения об убежище. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу написал в своем Twitter: «Это постыдное решение абсолютно противоправно». Он напомнил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев охарактеризовало действия Афин как противоречащие Женевской конвенции «О статусе беженцев» и нормам европейского права в области миграции и убежища. Но на такие «мелочи», как трагедии. Разыгрывающиеся у берегов Турции и Греции, европейский «болтающий класс» не разменивается. Эксперты и политики обсуждают, не повторится ли ситуация 2015 года, когда в странах ЕС оказалось около миллиона «нелегалов», и справиться с их наплывом сытая и благополучная Европа не смогла. И, разумеется, обвиняют во всем Турцию. Канцлер Австрии и большой друг Кремля Себастьян Курц так вообще умудрился обвинить Эрдогана в «атаке на Европу».

И как это понимать? «Нехороший» Эрдоган создает для Европы нешуточные проблемы, «напуская» на нее сотни тысяч сирийцев, афганцев, иракцев и т.д.? Он вероломно нарушает заключенные с Европой договоренности от 2016 года? Или…

А теперь внимательно. Для начала, в сытую и благополучную полумиллиардную Европу в разгар «миграционного кризиса», о котором местные политики сегодня вспоминают как о самом жутком кошмаре, прибыло примерно такое же количество беженцев, с которым в начале девяностых в результате армянской агрессии столкнулся семимиллионный в те годы Азербайджан. Нашей стране тогда пришлось как-то обустраивать ни много ни мало миллион граждан, в одночасье потерявших все. А в Турции уже на момент заключения сочинских и астанинских договоренностей находилось ни много ни мало три с половиной миллиона сирийцев. Да, Евросоюз создал «трастовые фонды», через которые распределял помощь для этих самых сирийских беженцев в расчете на то, чтобы они оставались в Турции и не штурмовали «еврограниц», и речь как бы шла о миллиардах евро, но эксперты напоминают: значительная доля этих миллиардов оседала в европейских же бюрократических структурах и сотрудничающих с ними НПО. Не говоря о том, что даже такие суммы вряд ли «сделают погоду», когда речь идет о более чем трех миллионах беженцев.

Теперь же, с началом российско-асадовской «зачистки» в Идлибе, через границу вновь хлынули миллионы сирийцев, которые прежде находились в идлибской «зоне безопасности» и не знали, что цена гарантий ее безопасности ненамного выше, чем в «зоне безопасности» в боснийской Сребренице. Власти Турции сразу предупредили, что с новой волной страна уже не справится. Наконец, в нынешней ситуации у Турции нет ни юридических, ни административно-физических возможностей удерживать их у себя.

Но вместе с тем Реджеп Тайип Эрдоган хладнокровно и умело переложил на евробюрократию лишь небольшую часть тех проблем, с которыми его страна сталкивается на сирийском поле — беженцев. Это не инспирируемый тем же Асадом террор, не артиллерийские обстрелы через границу и тем более не территориальные притязания. Беженцы — проблема, которую можно решить при помощи денег и «организационных» усилий. К чему Европа оказалась абсолютно не готова. И проваливает «миграционный экзамен» во всем, от простой человечности до умения видеть и реагировать на причины гуманитарной катастрофы в Восточном Средиземноморье. Большой друг Кремля Курц может, конечно, с пеной у рта обвинять во всем такого-сякого Эрдогана, но настоящую ответственность за все то, что происходит сегодня на границах и Турции с Сирией, и Греции с Турцией, несет Башар Асад и его покровители из Кремля. Того самого Кремля, с которым европейские (и не только европейские) политики столь охотно заигрывали. А еще «выталкивали» в объятия России ту же Турцию. У Эрдогана есть предостаточно поводов надавить на Европу и вообще на Запад. И теперь, на фоне «горячей фазы» противостояния в Идлибе, Эрдоган решает для себя несколько задач одновременно. Турция перекладывает на Евросоюз часть «финансово-гуманитарных» последствий сирийского кризиса. Напоминает о «цене вопроса» для себя и для своих партнеров. И еще подталкивает Запад, и прежде всего Евросоюз, к реальным мерам давления на Россию и Асада, без чего не стоит надеяться на разрешение сирийского кризиса. И если учесть, что в Германии уже обсуждают введение против РФ «сирийского» пакета санкций, такая политика дает результаты.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az