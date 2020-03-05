Москва ускоренными темпами укрепляет свои военные позиции в Сирии по морю и по воздуху накануне переговоров Владимира Путина с Тайипом Эрдоганом, которые пройдут в Москве сегодня, 5 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сервисов, следящих за рейсами самолетов и судов.

Агентство проанализировало данные сервисов, отслеживающих полеты самолетов и перемещение судов в Босфорском проливе на северо-западе Турции. Выяснилось, что Россия начала наращивать авиационные и морские поставки в Сирию с 28 февраля, день спустя после того, как во время авианалета в Сирии были убиты 34 турецких военнослужащих.

В результате инцидента Москва обеспокоилась тем, что Турция может закрыть Босфор для российских военных кораблей и запретить российским военным самолетам пользоваться турецким воздушным пространством.

В Минобороны России на просьбу прокомментировать ситуацию пока не откликнулись. Представитель Турции, не пожелавший представиться, заявил об отсутствии каких-либо планов по перекрытию пролива для российских судов.

Однако Россия, кажется, усиливает свои позиции в Сирии самыми быстрыми темпами, начиная с октября, когда американские военные вышли из некоторых районов Сирии, и Москва постаралась оперативно заполнить возникший вакуум.

Согласно данным о судоходстве через Босфор, начиная с 28 февраля Россия направила в сторону Сирии пять военных кораблей в течение шести дней. Это значительно превышает обычные показатели – одно или два судна в неделю, отмечает Reuters.

Российские военные сообщили об отправке в Сирию противолодочных кораблей «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров». Об отправке еще трех кораблей Министерство обороны РФ не сообщало. В числе кораблей, отправленных к берегам Сирии, – десантный корабль «Орск», рассчитанный на перевозку 20 танков, 50 грузовиков или 45 бронетранспортеров, а также до 400 военнослужащих. В числе других военных судов — десантные корабли «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», рассчитанные на транспортировку до 300 военнослужащих, танков и бронетехники.

В ответ Турция ужесточила протокол сопровождения для российских кораблей, проходящих через Босфор. Российские противолодочные корабли прошли через пролив в сопровождении трех турецких патрульных катеров и вертолета. Обычно корабли сопровождаются одним судном береговой охраны.

Minval.az