Бриллиант мирового каратэ и самый титулованный каратист Азербайджана Рафаэль Агаев отправится на Летние Олимпийские игры «Токио-2020», сообщает Sputnik Азербайджан.

Именитый спортсмен завоевал лицензию по итогам подсчета очков на турнире серии «Карате 1» Премьер-лиги, который завершился в пятницу, 28 февраля.

«По итогам турнира в его актив были записаны 210 очков, что составляет большой отрыв от ближайших соперников», — сказал секретарь по связям с общественностью и медиа Национальной федерации карате Санан Магеррамов.

Следует отметить, что ранее путевку на Летнюю Олимпиаду обеспечила себе в Премьер-лиге в Дубае азербайджанская каратистка Ирина Зарецка.

Рафаэль Агаев является пятикратным чемпионом мира, 11-кратным чемпионом Европы, становился победителем первых Европейских игр 2015 года в Баку и Всемирных игр в 2013 году в колумбийском Кали, а также дважды побеждал на Играх исламской солидарности, в том числе и в 2017 году в Баку.

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