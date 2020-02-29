Турция в сирийском вопросе не ищет приключений, и тем более не стремится к расширению территорий. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в субботу в Стамбуле.

По словам турецкого лидера, на территории Турции уже находятся 3,7 миллионов сирийцев, и страна попросту не осилит новую волну беженцев.

«Полтора миллиона сирийцев на данный момент скопились у турецкой границы. Эти люди бегут от насилия и беззакония, чинимого режимом Башара Асада»,- сказал Эрдоган. «Мы не в погоне за нефтью или землями Сирии. Проблему Идлиба создали в попытке отнять у Турции все достижения последнего периода. На нас давят и провоцируют», — передает его слова «Анадолу».

Глава государства отметил, что Турция стремится сформировать в Идлибе зону безопасности и тем самым обеспечить безопасность своих границ.

«Истинной целью происходящего в Сирии, является не Идлиб, а Турция», — подчеркнул президент.

Эрдоган подчеркнул, что турецкие войска введены в Идлибе в ответ на призыв местного населения.

Те, кто добьется желаемого в Сирии, повернет оружие против Турции, сказал Эрдоган.

«Открыто заявляю, что Турции предлагают уступить террористам и враждебному Анкаре режиму», — отметил Эрдоган.

Комментируя итоги телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, Эрдоган сказал: «Я открыто спросил у Путина, «Что вы делаете в Идлибе? Если хотите создать военную базу, то создавайте, однако уйдите с пути Турции».

Minval.az