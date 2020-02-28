Страны НАТО обсуждают шаги по содействию Анкаре в связи с ситуацией на северо-западе Сирии. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя в пятницу итоги экстренного заседания Североатлантического Альянса в Брюсселе.

«Турция — важный союзник НАТО. Мы поддерживаем позицию Анкары. Союзники обсуждают дополнительные шаги по содействию турецкой стороне, в том числе в сфере противовоздушной обороны», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что представители всех стран Альянса выразили соболезнования Турции и подчеркнули полную солидарность с Анкарой.

Кроме того, Столтенберг призвал Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право.

Minval.az