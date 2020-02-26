Соединенные Штаты все еще не дали ответ Турции на ее запрос о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил турецким журналистам президент Турции Тайип Эрдоган в самолете, когда возвращался из Баку.

«По поводу поставок ЗРК Patriot я скажу совершенно четко. На данный момент нет никаких ЗРК Patriot, которые Америка была бы готова нам поставить. Мы сделали предложение и сказали: «если вы поставите нам ЗРК Patriot, мы их у вас купим», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также сообщил о намерениях провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. «В ходе нашего [предыдущего] разговора с Трампом нам было дано обещание поддержать нас [по ситуации в Идлибе]. Однако никакой поддержки нам так до сих пор и не поступило. По всей видимости, нам надо снова провести переговоры. Переговоры также проведут [турецкие и американские] коллеги», — добавил Эрдоган.

20 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot в качестве поддержки Анкары в условиях ситуации, разворачивающейся в сирийской провинции Идлиб.

Minval.az