В результате массовых беспорядков и столкновений в столице Индии Нью-Дели погибло 13 человек, пострадало более 150. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Недовольство граждан вызвали поправки в закон о гражданстве, согласно которым упрощённую процедуру его получения могут пройти немусульмане из Пакистана, Афганистана и Бангладеш при условии, если они сталкиваются с притеснениями на родине.

Поправки не касаются жителей других стран региона, в частности Непала и Шри-Ланки, а также представителей ислама. Это и вызвало недовольство индийских мусульман. Они полагают, что новый закон нарушает не зависимые от религии равные права граждан, закреплённые в конституции.

Для борьбы с митингующими полиция применяет слезоточивый газ. Также временно закрыты государственные и частные школы, отменены массовые мероприятия и собрания, а в некоторых районах города введён комендантский час. Демонстранты, в свою очередь, вооружились камнями и палками. Зафиксировано несколько случаев применения огнестрельного оружия.

Minval.az