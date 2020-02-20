В рамках уголовного дела, возбужденного в связи со злоупотреблением полномочиями должностными работниками Исполнительной власти Нефтчалинского района и совершением ими многочисленных преступлений с нанесением ущерба правам граждан, законным интересам общества и государства проводятся комплексные оперативно-следственные мероприятия.

Об этом говорится в заявлении Службы Госбезопасности Азербайджана.

«Общественности будет предоставлена подробная информация о лицах, задержанных в качестве подозреваемых на основании расследования и совершенных ими преступлениях», – отмечается в сообщении.

Minval.az