Эпидемия коронавируса могла стать следствием экспериментов в лаборатории Уханя. Об этом говорится в отчете китайских биологов «Возможные источники вспышки коронавируса 2019-nCoV», сообщает издание London loves Business.

По мнению ученых Ботао Сяо и Лэй Сяо, вспышка коронавируса в Ухане объясняется тем, что в местных лабораториях исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому сотрудники лабораторий могут быть ответственными за появление нового вируса.

«Мы коротко изучили историю деятельности лабораторий и пришли к выводу, что коронавирус, вероятно, стал следствием их экспериментов», — отметили специалисты.

Речь идет о двух лабораториях, которые проводили исследования коронавируса среди летучих мышей в Ухане, одна из них находится в 280 метрах от рынка морепродуктов.

Блогер Эль Мюрид пишет, что «в реальности версия происхождения вируса и без признания лаборатории является доминирующей. Исходя из стандартного принципа отсечения всех самых невероятных и недостоверных вариантов».

«Предельно свирепая реакция китайских властей на эпидемию только подтверждает тот факт, что ряд свойств вируса в силу искусственности его происхождения был попросту неизвестен самим разработчикам. Поэтому пришлось исходить из наиболее пессимистичной модели.

Чудовищное пренебрежение китайцев к базовым понятиям безопасности вполне вписывается в их культурный код. Саранча, когда выжирает территорию, тоже не задумывается о будущем. Своём в том числе», – подчеркивает он.

Minval.az