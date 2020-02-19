Операция ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации может начаться в любой момент, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре.

По словам главы государства, Турция не оставит Идлиб режиму Башара Асада и его сторонникам.

Анкара полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции и для жителей региона, сказал турецкий лидер.

«Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция», — сказал Эрдоган

Он отметил, что не удовлетворен переговорами с Россией по урегулированию конфликта, так как они на данный момент не принесли желаемых результатов. «Несмотря на продолжение переговоров по Идлибу, Турция и Россия все еще далеки от достижения соглашения», — добавил президент. Он добавил, что обсудил возможные действия Турции в Идлибе в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры между Россией и Турцией проходили в Москве в течение двух дней в закрытом для СМИ режиме и завершились 18 февраля. После этого турецкая делегация во главе с замглавы МИД страны Седатом Оналом покинула российскую столицу, не прокомментировав итоги обсуждений.

Minval.az