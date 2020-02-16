Экс-ведущая самого популярного британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Кэролайн Флэк покончила с собой в возрасте 40 лет. Ранее ее обвинили в нападении на своего бойфренда, модель и теннисиста Льюиса Бертона. Сам Бертон просил не считать его пострадавшим, а после смерти подруги написал, что его «сердце разбито».

Кэролайн Флэк нашли мертвой в ее квартире в Лондоне в субботу, 15 февраля. Адвокат ее семьи объявил, что она покончила с собой, передает Би-Би-Си.

О мотивах Флэк не сообщается. Как заявили представители ведущей, она находилась «под огромным давлением» после того, как ее обвинили в нападении на своего бойфренда, модель и теннисиста Льюиса Бертона. Сама Флэк эти обвинения отвергала, а Бертон просил не считать его пострадавшим.

Флэк должна была предстать перед судом по этому делу в следующем месяце.

Льюис Бертон после смерти подруги опубликовал в «Инстаграме» эмоциональный пост, посвященный ей, и сопроводил его их совместной фотографией.

«Мое сердце разбито, у нас было что-то очень особенное. У меня настолько не хватает слов, мне так больно, я так по тебе скучаю. Я знаю, что ты чуствовала себя со мной в безопасности. Ты всегда говорила, что не думаешь ни о чем другом, когда я рядом. Я буду твоим голосом, детка. Я обещаю, что задам все вопросы, которые ты хотела, и получу все ответы. Ничто не вернет тебя, но я постараюсь сделать так, чтобы ты гордилась каждый день. Я люблю тебя всем сердцем», — написал он.

Minval.az