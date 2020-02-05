За употребление допинга наказаны еще 4 азербайджанских спортсмена.

Как говорится в сообщении официального сайта Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA), за употребление допинга дисквалифицированы борцы Али Аминзаде, Азершакиб Мухаммед, тяжелоатлет Васиф Сафаров и пулевой стрелок Жаля Байрамова.

А.Аминзаде наказан на 48 месяцев, его дисквалификация отсчитывается с 28 марта 2018 года.

Аналогично наказан и А.Мухаммед. Он сможет вернуться на ковер после 1 июля 2023 года.

На 48 месяцев дисквалифицирован и тяжелоатлет В.Сафаров. Его наказание истекает 9 апреля 2023 года.

Пулевой стрелок Ж.Байрамова сможет возобновить карьеру после 1 августа 2021 года. Она дисквалифицирована на 24 месяца.

Отметим, ранее AMADA дисквалифицировала 49 наших спортсменов.

Minval.az