Нардеп от президентской фракции Слуга народа Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы оплатить коммуналку. С подобным предложением депутат выступил в эфире 112 Украина.

В студию дозвонилась пенсионерка из Кировоградской области, которая получает две тысячи гривен пенсии и все деньги уходят на коммуналку. В частности она пожаловалась, что сумма увеличилась после того, как с января появилась отдельная платежка за доставку газа, передает портал «Корреспондент».

Ведущий вместе с женщиной посчитал ее выплаты и получилось «минус» 107 гривен на жизнь.

Сначала нардеп говорил, что можно оформить субсидию, и привел в пример женщину, у которой несколько квартир, поэтому ей субсидию не дают.

Брагар отметил, что ситуация у женщины сложная, но не известна вся ее имущественная ситуация.

«Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить», — сказал в итоге Брагар.



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