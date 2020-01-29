В Таджикистане скончалась долгожительница Фатима Мирзокулова, предположительно, родившаяся в XIX веке. Ей было 127 лет, пишет издание Daily Mail.

Согласно государственному паспорту, она родилась 13 марта 1893 года на территории современного Таджикистана. О других документах, подтверждающих ее возраст, не сообщается. Если дата рождения Фатимы Мирзокуловой соответствует действительности, она была старейшей женщиной в мире.

По информации Daily Mail, большую часть жизни женщина трудилась в колхозе, выращивая хлопок. Она любила свою работу и продолжала собирать хлопок даже на пенсии. У нее было восемь детей и более 200 внуков, правнуков и праправнуков. Долгожительницу похоронили в городе Дахана на севере Таджикистана.

В 2018 году Фатима Мирзокулова рассказала изданию The Open Asia, что ее первый муж, который был отцом ее старшего сына и двух дочерей, погиб во время Великой Отечественной войны. В 1951 году женщина снова вышла замуж. К тому времени ей было 58 лет, а ее второму мужу — 72 года. У них родилось еще пятеро детей, причем их младший сын появился на свет, когда женщине было 66 лет.

«Когда ей было за тридцать, она несколько лет проучилась в вечерней школе, но потом так нигде официально и не работала, — цитирует The Open Asia слова одной из дочерей Фатимы Мирзокуловой. — Мама не читала книг, никогда не интересовалась политикой. Нервы у нее всегда были крепкие. Но участвовала в жизни страны. Например, она строила Большой Ферганский канал в 1939-1940 годах».

Официально старейшей женщиной в мире считается 117-летняя Канэ Танака из японского города Фукуока. Она родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства.

Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.

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