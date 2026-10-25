Почему граждане республик Центральной Азии воюют за Россию, и которые – наиболее ретиво; кто стал «козлом отпущения» за «дезориентацию» президента Армении в ЦА; отчего у Казахстана отжали 12 млрд «зелёных», но он всё равно богатеет; где посылают приветы с того света; как Астана страхуется от оспы обезьян, а Душанбе рвётся вперёд – об этом и ином в обзоре Minval Politika.

Украинский проект «Хочу жить» установил, что по состоянию на 1 октября 2026 года более 20,4 тыс. граждан стран Центральной Азии заключили контракты с Вооружёнными силами РФ для участия в войне против Украины, передаёт «Газета» (РУз). Издание приводит основные цифры из презентации и пояснения представителя проекта, в соответствии с которыми более 8 200 человек, или 40% от общего числа лиц, заключивших контракт, приходится на граждан Узбекистана.

Далее следуют граждане Таджикистана — 26%, Казахстана — 19%, Кыргызстана — 11%, Туркменистана — 4%. Отмечается, что в статистику не включены этнические выходцы из республик региона, имеющие российское гражданство. В целом граждане ЦА составляют 44% от общего числа иностранцев-контрактников в российской армии.

По данным «Хочу жить», по состоянию на 12 октября 2026 года в украинском плену находятся сотни иностранцев, воевавших в составе Вооружённых сил РФ. Это граждане 59 стран мира; их число постоянно растёт. В первую семёрку по численности среди пленных иностранцев входят граждане Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, Колумбии, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана (страны перечислены в том порядке, в каком они приведены в презентации).

За участие в боевых действиях вербовщики обещают относительно высокую зарплату (от 2000 до 3000 долларов в месяц), российское гражданство и льготы. Проект отмечает, что многие иностранцы соглашаются вступить в ВС РФ сознательно, рассчитывая заработать.

Принуждение связано с рейдами, во время которых полиция задерживает нелегальных мигрантов и людей с просроченными документами. Им угрожают заключением или депортацией и предлагают «альтернативу»: заключить контракт с Минобороны РФ за деньги и гражданство. Это частый сценарий для выходцев из Центральной Азии.

Главным мотивом военнопленных из ЦА воевать за РФ стало желание получить российское гражданство — 32%. Ещё 20% мотивируют своё решение стремлением выйти из тюрьмы или избежать уголовного преследования, а 10% – желанием заработать деньги, и 6% — избежать депортации из России. 12% подписали контракт с ВС РФ в поддержку действий России (по итогам опроса 90% военнопленных).

Подавляющее большинство ответов военнопленных из Центральной Азии на вопрос о планах на будущее пришлось на «Вернуться в Россию» — 82%. В 11% ответов упоминается возвращение в свою страну.

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В Самарканде прошла министерская встреча дипломатической платформы «C5+1», объединившая глав внешнеполитических ведомств Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и госсекретаря США Марко Рубио. Ключевые приоритеты переговоров: минералы и промкооперация, разведка, добыча и переработка критически важных материалов; инфраструктура и энергетика; долгосрочные прямые инвестиции. (Minval Politika подробно осветила визит Рубио в Самарканд).

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян опять всё напутал: приветствуя президента Кыргызстана Садыра Жапарова, находившегося с официальным визитом в Ереване, он назвал его президентом Казахстана. «Прежде всего, я хотел бы ещё раз поприветствовать президента Казахстана Садыра Жапарова в Армении», — заявил Пашинян в присутствии журналистов.

«Козел отпущения» за ошибку Пашиняна был найден мгновенно, что вообще свойственно премьеру РА: в отставку отправлен шеф протокольной службы армянского премьера. В правительстве Армении инцидент не комментируют.

Казахстан

Международный арбитражный суд отклонил претензии Казахстана к международным нефтяным компаниям примерно на 12 млрд долларов в споре о расходах на разработку месторождения Кашаган. При этом требования ещё на 8 млрд долларов остались на рассмотрении, передаёт inbusiness kz со ссылкой на Bloomberg.

Поясняется, что Казахстан пытался вернуть около 20 млрд долларов спорных расходов, связанных с разработкой Кашагана — второго по величине нефтяного месторождения страны. Проект столкнулся с серьёзными задержками: добычу начали на несколько лет позже запланированного срока, а затраты значительно превысили первоначальные оценки.

По словам источников Bloomberg, арбитраж постановил, что казахстанская сторона слишком поздно подала иск в отношении расходов, понесённых в период с 2011 по 2015 год. Поэтому требования на сумму около 12 млрд долларов не получили дальнейшего рассмотрения по существу.

Остальные претензии примерно на 8 млрд долларов арбитраж разрешил продолжить рассматривать. Источники попросили не раскрывать их имена, поскольку информация о разбирательстве не является публичной.

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В Атырауской области Казахстана началось строительство магистральных трубопроводов (этан, пропан), информирует KazService. Реализует проект KMG PetroChem (дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз») для обеспечения надёжной, безопасной и бесперебойной транспортировки сжиженных этана и пропана от газосепарационного комплекса на месторождении Тенгиз до газохимических предприятий. Вкупе эти объекты создадут основу для глубокой переработки углеводородов и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Магистральные этанопровод и пропанопровод строятся в стране впервые. Протяжённость каждого — порядка 210 км. Пропускная способность этанопровода — 1,6 млн тонн в год, пропанопровода — 1,1 млн тонн в год.

Ввод объектов в эксплуатацию намечен на конец 2028 года. Новая инфраструктура станет основой для устойчивой работы нефтегазохимических заводов и дальнейшего развития отрасли в целом.

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Казахстан привлёк за годы независимости почти полтриллиона долларов прямых иностранных инвестиций, сообщил премьер-министр страны Олжас Бектенов, принявший участие в открытии IX форума Kazakhstan Global Investment Roundtable в Шымкенте. Он собрал более 500 инвесторов и представителей бизнеса из свыше 40 стран мира.

По данным пресс-службы правительства РК, по итогам форума KGIR-2026 подписано 22 документа на общую сумму 4,8 млрд долларов — в сферах энергетики, транспорта, промышленности, образования, медицины, агропромышленного комплекса и цифровой инфраструктуры.

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Япония усиливает интерес к транспортным маршрутам через Казахстан и рассматривает Транскаспийский международный транспортный коридор как одно из перспективных направлений для выхода в Центральную Азию и на Кавказ, передаёт inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Практический интерес к коридору уже перешёл в стадию тестирования. Японские компании провели пробные перевозки по ТМТМ, оценив скорость доставки, стоимость, прохождение таможни и качество логистического обслуживания.

Отдельный проект касается порта Актау – Япония заявила о содействии модернизации его таможенной инфраструктуры. Стоимость этого начинания оценена в 719 млн иен. Ещё одним важным элементом сотрудничества названо прямое авиасообщение между Казахстаном и Японией: Air Astana запускает регулярные рейсы Алматы–Токио. Первый вылет запланирован на 30 ноября, обратный рейс — на 1 декабря. Частота полётов – дважды в неделю.

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Не успел Казахстан прийти в себя от ожидаемого завоза в страну чумы (он так и не состоялся), как появилась вероятность проникновения в неё вируса оспы обезьян. Для предотвращения завоза инфекции на границе ужесточён санитарно-карантинный контроль. Ведётся мониторинг пассажиров, прибывших из неблагополучных регионов.

По информации Минздрава РК, медицинские учреждения и лаборатории приведены в готовность к оперативной диагностике, механизмы межведомственного реагирования полностью отлажены. Ведомство предупреждает о необходимости строгого соблюдения гигиены гражданами, избегания контакта с людьми с непонятными высыпаниями. При ухудшении самочувствия после зарубежных поездок оно подчёркивает обязательность срочного обращения к врачам.

Узбекистан

Портфель официально утверждённых инвестиционных проектов между Узбекистаном и Китаем, обеспеченных финансированием, достиг почти 60 млрд долларов, передаёт ИА «Фергана» со ссылкой на информацию пресс-службы лидера РУз. Грани партнёрства обсуждались в Ташкенте на встрече президента Шавката Мирзиеева с премьер-министром Государственного совета КНР Ли Цяном.

Подчёркивалось, что в настоящее время действуют свыше 6 тыс. совместных предприятий Узбекистана и Китая. По словам Ли Цяна, опережающими темпами идёт строительство стратегической железной дороги Китай — Кыргызстан – Узбекистан. А по словам Мирзиеева, отношения между Ташкентом и Пекином сейчас переживают «золотой век». Президент также заявил о твёрдой приверженности Узбекистана принципу «одного Китая».

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Турецкая компания Cengiz Holding до конца текущего года введёт в эксплуатацию парогазовую электростанцию мощностью 550 МВт в Джизакской области Узбекистана. Как передаёт «Газета» (РУз), председатель правления холдинга Мехмет Ченгиз на встрече с президентом Мирзиеевым сообщил, что Cengiz Holding реализует в Узбекистане третий энергетический проект, стоимость которого оценивается примерно в 800 млн долларов.

В результате общая установленная мощность построенных турецкой компанией энергообъектов в Узбекистане достигнет 1010 МВт, и она рассматривает возможность реализации четвёртого инвестиционного проекта в республике.

Холдинг ведёт деятельность за пределами Турции, в том числе в Узбекистане, Кыргызстане, Азербайджане, Сирии; компания также участвует в инфраструктурных проектах европейских стран, в частности, Великобритании и Румынии.

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Могут ли умершие заговорить? Как выяснилось – да, причём не где-нибудь, а на свадьбе, в качестве «необычного сюрприза». Именно такой со знаком минус и имел место в Узбекистане. Про данным inbusiness.kz, на одной из свадеб в республике организаторы решили «приятно» удивить молодожёнов и гостей: с помощью искусственного интеллекта «оживили» образы умерших родственников. На экране появились покойные члены семьи, которые обратились к молодожёнам с пожеланиями счастья, любви и благополучия в семейной жизни.

Столь креативная идея, пишет upl.uz, вместо восхищения вызвала критику — за использование образов умерших людей ради развлекательного эффекта. Комментаторы призвали уважать память ушедших родственников и не использовать их образы для подобных постановок. По мнению некоторых пользователей, даже самые современные технологии должны иметь этические границы, особенно когда речь идёт о памяти близких людей.

В итоге задумка, призванная стать трогательным моментом на свадьбе, обернулась поводом для споров о границах современных технологий, уважении к умершим и уместности цифрового воссоздания ушедших близких.

Таджикистан

Первый в Центральной Азии ИИ-хаб откроют в ближайшее время в Душанбе при содействии американской NVIDIA. Как информирует «Азия-плюс», презентация инновационного ИИ-хаба состоялась в посольстве Таджикистана в Берлине. В мероприятии приняли участие не только представители NVIDIA, но и их конкуренты из западных компаний, занимающихся развитием IT-индустрии, в частности, искусственным интеллектом.

Управление ИИ-хабом доверили компании Zehnlab.ai, в числе разработок которой есть языковая модель, позволяющая работать с искусственным интеллектом на таджикском. Сейчас компания совместно с NVIDIA создаёт техническую программу хаба. В её основе — фундаментальные и языковые модели, технологии генерации синтетических данных, вычислительная инфраструктура на базе графических процессоров с использованием гидроэнергии, а также решения для образования, государственного сектора, финансов и других сфер.

Уже известно, что дебютным проектом будет использование ИИ в горнодобывающей отрасли, в частности, при сортировке руды.

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РТ и Китай официально открыли международный цифровой коридор, соединяющий телекоммуникационные сети двух стран через высокогорный перевал Кульма, информирует ИА «Фергана» со ссылкой на Службу связи при правительстве Таджикистана. Оптико-волоконная магистраль на таджикской стороне протянулась на 1010 км по маршруту Душанбе — Хорог – Кульма. Наиболее сложный участок длиной 435 км проложен по высокогорной территории Горно-Бадахшанской автономной области. Протяжённость китайского участка от Пекина до границы с Таджикистаном составляет 6100 км.

Установленное оборудование технологии DWDM обеспечивает начальную пропускную способность оптико-волоконной магистрали до 1 Тбит/с, но её планируют увеличить до 10 Тбит/с, а технический потенциал инфраструктуры позволяет расширить каналы до нескольких сотен терабит в секунду.

Одна из целей проекта — выход страны из коммуникационного тупика и достижение совокупной пропускной способности международных каналов до 2 Тбит/с к 2030 году.