Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что посетит Украину после договоренности о прекращении огня для гуманитарной операции в районе Олешек Херсонской области.
«Отлично, что есть поддержка Папы Римского. Прекращение огня начнется 27 октября. Я надеюсь, что все пойдет по плану», – заявила Мелания журналистам.
На вопрос о возможной поездке в Украину она ответила: «Посмотрим».
Перед этим президент США Дональд Трамп допустил, что его жена может активнее участвовать в контактах по России и Украине. Отвечая на вопрос журналиста во Флориде, он сказал: «Я так думаю», а затем спросил Меланию: «Ты хочешь участвовать?» Первая леди не ответила.
«Я считаю, что у нее сейчас получается лучше, чем у профессионалов. Она добилась прекращения огня. Это касается детей и пожилых людей», – добавил Трамп, говоря о договоренности между Россией и Украиной о прекращении огня в районе Олешек Херсонской области, достигнутой при содействии его супруги.