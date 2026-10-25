Первая леди США Мелания Трамп не исключила, что посетит Украину после договоренности о прекращении огня для гуманитарной операции в районе Олешек Херсонской области.

«Отлично, что есть поддержка Папы Римского. Прекращение огня начнется 27 октября. Я надеюсь, что все пойдет по плану», – заявила Мелания журналистам.

На вопрос о возможной поездке в Украину она ответила: «Посмотрим».

Перед этим президент США Дональд Трамп допустил, что его жена может активнее участвовать в контактах по России и Украине. Отвечая на вопрос журналиста во Флориде, он сказал: «Я так думаю», а затем спросил Меланию: «Ты хочешь участвовать?» Первая леди не ответила.