Президент США Дональд Трамп предложил перенести матч NFL в Париже из-за беспорядков во Франции, сообщает The Athletic.

«Я бы сказал, что NFL, если хотите знать наверняка, могла бы отложить этот матч, потому что Франция действительно в беде», – заявил Трамп.

Матч между «Нью-Орлеан Сэйнтс» и «Питтсбург Стилерз» должен пройти в воскресенье на стадионе «Стад де Франс». Начало встречи запланировано на 15:30 по Баку.

Ранее из-за беспорядков в Париже перенесли на понедельник матч 8-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом», который должен был состояться в воскресенье.