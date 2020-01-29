Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса. На совещании о мерах по предупреждению инфекции он впервые прокомментировал эпидемию, передает ТАСС.

По словам российского лидера, специфика китайского коронавируса в том, что это новое явление. «И вопрос — насколько мы готовы к этому вызову», — сказал Путин. Он добавил, что российские власти делают все, чтобы неожиданности, которые возникают перед ними, не стали неожиданностями для граждан страны.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее рассказал о подготовленном министерством проекте временных рекомендаций по лечению коронавируса 2019-nCoV. По его словам, российское ведомство получило последние клинические рекомендации от коллег из Китая, которые учтут в документе.

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