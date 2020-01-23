Названы главные рантье России — лица, которые получают наибольший доход от сдачи недвижимости в аренду. Ими стали Год Нисанов и Зарах Илиев («Киевская площадь»), пишет журнал Forbes.

Нисанов и Илиев уже много лет становятся лидерами списка. Арендный доход их компании в 2019 году составил 1,6 миллиарда долларов. К наиболее крупным проектам «Киевской площади» относятся московские ТРЦ «Европейский» и гостиница Radisson Collection Украина. Также компания занимается реконструкцией столичных Щелковского автовокзала и спорткомплекса «Олимпийский».

Замыкают первую пятерку группа «Сафмар» Михаила и Саит-Салама Гуцериевых, а также управляющая 44 торговыми центрами компания Ingka Centres (бывшая IKEA Centres) и Gleden Invest Александра Клячина.

Minval.az