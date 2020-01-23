Как сообщал ранее «Минвал», в петербургском аэропорту Пулково медики госпитализировали пассажира рейса из Шанхая.

Как сообщают российские СМИ, госпитализированный — Арман Каракешишян. Молодой человек — репетитор по ИЗО и преподает для китайских студентов. Он прилетел из Шанхая. Его отправили в больницу сразу из аэропорта. Как уточнили в Роспотребнадзоре, по прилету в Санкт-Петербург молодой человек сам обратился за помощью. У него была температура 38 градусов.

Арман Каракешишян рассказал о похожих симптомах у его девушки, вернувшейся из КНР двумя днями ранее. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка <…> лежит в инфекционной больнице города Минска. <…> Она вернулась из Китая пару днями ранее», — написал он на своей странице в соцсети.

Minval.az