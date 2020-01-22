Командир иранского народного ополчения «Басидж» убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что военный был застрелен неизвестными вооруженными людьми у своего дома.
Командир иранского народного ополчения «Басидж» убит в среду в провинции Хузестан на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что военный был застрелен неизвестными вооруженными людьми у своего дома.
Дата: 2020/01/22 12:14
Раздел: Мир, Происшествия
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