В Ереване днем в пятницу обнаружено тело бывшего директора Службы национальной безопасности Армении, 38-летнего Георгия Кутояна.

«Только что в одной из квартир по улице Паруйра Севака обнаружено тело бывшего директора СНБ Георгия Кутояна с огнестрельным ранением», — сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

На место выехала следственная группа, передает «Интерфакс».

Кутоян был назначен на должность директора СНБ 12 февраля 2016 года. Ранее он был помощником президента Армении по правовым вопросам.

Был отправлен в отставку 10 мая 2018 года после смены власти в Армении.

30 сентября 2020 года ему исполнилось бы 39 лет.

Minval.az