Жители Киева готовятся к самой суровой за почти пять лет конфликта зиме на фоне перебоев с электричеством и водой, сообщает The Wall Street Journal.

«Три миллиона жителей Киева готовятся к самой суровой зиме за почти пять лет конфликта. Некоторые задумываются о том, чтобы уехать из города», – говорится в материале.

Отключения электроэнергии уже стали привычным явлением, а перебои с водоснабжением периодически затрагивают жителей столицы. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждает, что зимой ситуация может осложниться.

«Эта зима будет чередой отключений электроэнергии, аварийного ремонта, восстановления электроснабжения и новых отключений», – отметил он.

На фоне опасений все больше жителей переезжают в западные регионы Украины. По данным сайта недвижимости «ЛУН», с августа число свободных квартир для аренды в Киеве выросло почти на две трети.

В то же время в городах на западе страны аренда дорожает, а количество доступного жилья сокращается.