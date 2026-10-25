Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров с США в Осло возобновилась работа Starlink и восстановилась бесперебойная передача разведданных об ударах баллистическими ракетами, однако вопрос дополнительных поставок систем ПВО пока остается нерешенным. Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Эмоциональный диалог между Украиной и США вернулся к работе. Старлинк вернулся к работе (в субботу в 7:20 утра по Баку). У нас есть правильный результат. Мы вышли с тем, что нам нужно. Это одна из частей наших разговоров в Осло», – рассказал Зеленский.

По его словам, ранее основными проблемами были нехватка систем ПВО, ограничения в работе Starlink и доступе к американским разведданным. Сейчас два последних вопроса решены, но Киеву по-прежнему нужны дополнительные средства противовоздушной обороны.

Зеленский также сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф передал российскому лидеру Владимиру Путину документ с предложениями Вашингтона по завершению войны.

«В документе есть разные наработки американской стороны. Мы считаем, что главные аспекты заключаются в том, что мы не можем говорить о нейтральности нашего государства и ограничении украинской армии», – подчеркнул президент.

Он добавил, что гарантии безопасности для Украины не могут определяться российской стороной, а численность ВСУ и нейтральный статус страны не подлежат обсуждению. Территориальный вопрос относится к «красным линиям» и может обсуждаться только на уровне лидеров, поделился Зеленский

Глава государства напомнил, что Украина не собирается ничего обменивать, но готова к обсуждению.

«Если речь идет об обсуждении территориального вопроса, то это уровень лидеров. Другие вопросы – на уровне технических групп. Что имеется в виду? Гарантии безопасности. Если речь идет о НАТО – и, безусловно, этот вопрос появляется в соответствующих документах и новых наработках, – то возникает вопрос НАТО. Мы обсуждаем гарантии безопасности, и кто-то должен брать на себя (обязательства)», – указал он.

По словам Зеленского, Киев рассчитывает на гарантии со стороны США и Европы.

Президент уточнил, что документ Уиткоффа не является планом, который Путин должен утвердить.

«Поскольку не Россия принимает решение. Решают все стороны. Есть предложения для обсуждения, в том числе со стороны США. Они обсуждают эти предложения с нами», – пояснил украинский лидер.

Зеленский также заявил, что Украина намерена сохранить армию численностью 800 тысяч военнослужащих, если сможет обеспечить ее финансирование.

«Если у меня достаточно финансов, я хочу сохранить армию 800 тысяч человек. Если мы в НАТО – количество может быть 800 тыс. и меньше», – добавил он.

По словам президента, он не обсуждает численность ВСУ ни с Москвой, ни с Вашингтоном, поскольку вопрос финансирования украинской армии должен решаться с партнерами по НАТО.

Говоря о возможном возобновлении мирных переговоров, Зеленский призвал не торопиться с выводами. По его словам, согласие Путина на встречу еще не гарантирует, что она состоится, а ее место – Абу-Даби или Европа – пока не определено.

Зеленский также предостерег США от дальнейшего смягчения санкций против России до возможной встречи трех лидеров.