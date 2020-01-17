Бывший армянский журналист Наири Унанян, который 27 октября 1999 года возглавил террористическое нападение на парламент Армении, приведшее к убийству восьмерых высокопоставленных должностных лиц, написал письмо премьер-министру Николу Пашиняну.

В департаменте по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении подтвердили получение письма от Унаняна, но его содержание не раскрыли.

Газета «Грапарак» в свою очередь, сообщает, что в своем письме Наири Унанян поприветствовал решение Генпрокуратруры возобновить расследование уголовного дела.

Отмечается, что он также пообещал приложить все усилия для обнаружения организаторов теракта, добавив, что ему есть что сказать.

Группа террористов во главе с Унаняном ворвалась в зал заседаний Национального собрания Армении 27 октября 1999 года . Жертвами теракта стали председатель парламента Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саркисян, депутаты Юрий Бахшян, Рубен Мироян, Микаел Котанян, Арменак Арменакян, Генрих Абрамян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

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