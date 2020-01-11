Пилот Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) вел диалог с аэропортом Тегерана до последней секунды происшествия. Об этом рассказал глава МАУ Евгений Дыхне, передает ТАСС.

По его словам, в материалах расследования есть данные о том, что пилот согласовывал маршрут. Кроме того, Дыхне отметил, что экипаж вел переговоры с диспетчером, который указывал, как действовать на маршруте. Глава МАУ выразил уверенность, что инсинуаций с точки зрения изменения маршрута не могло быть.

О том, что самолет не менял курс, также заявил вице-президент компании по летной работе Игорь Сосновский. Он отметил, что лайнер повернул на 15 градусов вправо согласно указаниям диспетчера.

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