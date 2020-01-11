Уголовное дело по факту осквернения в Ереване памятника российскому дипломату и поэту Александру Грибоедову возбуждено не будет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Зарзанд Габриелян.

По данным полиции, деяния Арутюняна предполагают административную ответственность.

Отметим, что в начале декабря прошлого годав Ереване был осквернен памятник русского писателя, драматурга и дипломата Александра Грибоедова. Монумент черной краской залил националист Шаген Арутюнян – сын председателя партии “Объединенная национальная инициатива”, последователя идеологии Нжде Шанта Арутюняна. Комментируя содеянное в социальной сети Facebook, Шаген Арутюнян заявил, что сделал это в ответ на осквернение памятника Нжде в России и в знак протеста против визита в Баку министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Шаген Арутюнян работал помощником депутата от правящей в Армении партии “Мой шаг” Ерджаника Акопяна. В 2014 году Ш.Арутюнян был приговорен к 4 годам условно, а после майских событий 2018 года вышел на свободу.

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