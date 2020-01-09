Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров примет участие в турнире «Masters» в Гибралтаре, который начнется 21 января.

Как передает «Азериспорт», он является рейтинг-фаворитом соревнования, а под вторым порядковым номером заявлен француз Максим Вашье-Лаграв. Для нашего гроссмейстера это будет первый старт в новом году.

Также в Гибралтаре сыграет и другой представитель Азербайджана – Васиф Дурарбейли. Всего в состязании примут участие 238 игроков, в числе которых участник турнира претендентов Ван Хао, экс-чемпион мира Веселин Топалов и ряд других известных имен.

Minval.az